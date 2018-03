Boston Legal A dupla Denny Crane (William Shatner) e Alan Shore (James Spader) está de volta à Fox, nesta quarta-feira, às 21 horas, na quinta e última temporada de Boston Legal - Justiça Sem Limites. No episódio Smoke Signals, Alan enfrenta no tribunal a ex-namorada Phoebe (Ally Walker, de Diz Que Me Ama) contra uma empresa de tabaco. Enquanto Alan se esforça para não ser distraído pela ex, Denny está com a cabeça em outro lugar... Em uma festinha particular em uma jacuzzi, Denny percebe que pode sofrer de impotência sexual e se assusta ao pensar que a disfunção pode ser causa do Mal de Alzheimer. Como Boston Legal é uma dramédia, claro que Denny diverte com as táticas que usa para que seu, digamos, instrumento volte a funcionar. Entre elas, um toque de celular erótico e uma fantasia sexual com o antigo uniforme de cheerleader de Shirley (Candice Bergen). Como nas temporadas anteriores, o 5º ano alterna momentos de emoção e de humor inteligente e ácido, confrontando questões legais e morais, por meio de personagens únicos como a anã Bethany (Meredith Eaton) e Jerry (Christian Clemenson), que tem Síndrome de Asperger. Os dois dão show no tribunal.