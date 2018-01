'Boogie Oogie' reviverá duplamente o passado

RIO - Ambientada nos anos 1970, Boogie Oogie, novela das 6 da Globo prevista para estrear no dia 4 de agosto, também vai revisitar o passado na fórmula de seu enredo. A trama, a estreia do autor Rui Vilhena, vai girar em torno da mocinha Sandra (Isis Valverde) e a vilã Vitória (Bianca Bin), trocadas na maternidade quando bebês. "Esse é um folhetim clássico", avisou o diretor Ricardo Waddington, durante apresentação para a imprensa na noite de terça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

A produção vai relembrar em tom saudosista a era das discotecas, com direito a KC and the Sunshine Band e Barry White na trilha sonora, além dos penteados e figurinos característicos. Apesar de se passar no período da ditadura militar no Brasil, o regime não terá destaque na história. "Vai ter só uma pincelada de leve porque é uma novela das 6. Não é adequada ao horário", contou Rui Vilhena ao Estado.

A queda crescente da audiência das novelas é uma preocupação na emissora, "Essa questão está sendo rediscutida na mídia de massa. Nosso plano B é oferecer um produto de qualidade, pois não existe fórmula. Quando não formos compreendidos, vamos abrir esse diálogo. Quando isso acontece a culpa não é de quem vê, é de quem faz", minimizou o diretor.