Bônus O conteúdo extra de Ratatouille em DVD traz muitas "lições". Na primeira, no bônus Seu Amigo Rato, Remy e o tresloucado Emile explicam por que humanos e ratos devem se gostar. Começa lá no passado, quando se achava que um rato branco cruzando o caminho era sorte; conta como ratos se proliferaram pelo mundo, lembra que muitos sacrificaram as vidas em nome da Ciência, além de provar que ratos e homens têm organismos parecidos. Hilário. Outro aprendizado é a entrevista com o diretor Brad Bird e o chef Thomas Keller, responsável pela gastronomia do filme. Mostra como ambos iniciaram as carreiras e as coincidências que marcam a trajetória profissional deles. Uma aula de que para alcançar sucesso é preciso paixão pelo que se faz. O curta Quase Abduzido traz as trapalhadas de um ET novato, tentando abduzir humanos. Não deixa de ser uma lição de paciência do ET chefe. Há bônus ocultos no menu principal. Clique nas panelas quando os ratinhos passarem.