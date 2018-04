Bons filmes, a surpresa do dia É domingão de xêpa, senhoras e senhores: a partir de amanhã as séries chegam ao fim da temporada - logo, algumas coisas estão sendo apresentadas de baciada. Novidades só no fim do ano. Para surpresa da freguesia, hoje o cardápio dos longas está sortido e interessante. Vale a pena arriscar uma ficha em Stop Loss, às 22h, no Premium. É uma daquelas histórias de guerra, paralelas ao conflito da vez, que o cinema dos Estados Unidos adora fazer: depois de uma experiência no teatro de operações do Iraque, um militar americano (Ryan Phillippe) recusa a volta à ação. A produção mereceu resenha na exigente revista New Yorker. No mais, amigos, é o trivial variado, bom e médio - a conferir na programação. O canal Pipoca exibe às 20h, o Homem de Ferro, mas é versão dublada, um horror. Ah, sim: fujam todos da minissérie O Triângulo, com a qual o canal FX tortura os assinantes, hoje, das 15h às 19 horas. É a história de um tontão em busca da solução para o mistério do Triângulo das Bermudas. É para quem achou o cérebro no lixo, no mas..