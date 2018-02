Bonner publica selfie com Patricia Poeta e Renata Vasconcellos

William Bonner publicou nesta segunda-feira, 15, em seu Instagram uma selfie entre Patricia Poeta e Renata Vasconcellos, sua futura colega de bancada do Jornal Nacional. A imagem, sem legenda, foi postada após o anúncio oficial da saída de Patricia Poeta do telejornal. No lugar da apresentadora, que fica apenas até o início de novembro, entra Renata Vasconcellos, atualmente no Fantástico.

Patrícia Poeta deixará o Jornal Nacional no dia 3 de novembro, assim que as eleições se consumarem. A informação foi anunciada pela Globo por meio de comunicado distribuído à imprensa na manhã desta segunda-feira. Segundo o texto, ela se dedicará a um novo projeto na área de entretenimento, destino que também levou a ex-apresentadora do noticiário, Fátima Bernardes, a tomar novos rumos.

Renata Vasconcellos, que há menos de um ano deixou o Bom Dia Brasil para se mudar para o Fantástico, assume o JN, ao lado de William Bonner. Poliana Abritta ocupará a vaga de titular do Fantástico, com Tadeu Schmit. A Globo informa que o prazo de Poeta à frente do JN por três anos foi determinado assim que ela assumiu o posto, o que jamais foi divulgado naquela ocasião ou de lá para cá.