Bonita camisa, Dodinho

. Assim como o ressuscitado hit Beijinho Doce, as camisas de Dodi (Murilo Benício) em A Favorita vão deixar saudade. Bom, não só as camisas. O figurino completo do personagem, que é uma mistura de Miami Vice com Scarface do Grajaú, fez história na Globo. Divulgação O ator Murilo Benício participou da criação do look do Dodi junto com a figurinista da novela Foram ao todo 16 camisas, todas de dar inveja a Agostinho (Pedro Cardoso) em A Grande Família, três ou quatro ternos, um blazer prateado, algumas polos, tudo sempre parecendo ser do irmão caçula do ator, de tão justo. E, pasmem, as peças foram compradas em lojas de grife. O guarda-roupa do picareta nada tinha de brechós ou modelitos feitos sob encomenda. Uma camisa como a dourada de Dodi - por sinal, ele estava com ela quando morreu - não sai por menos de R$ 200. Tudo bem, a pergunta é: "Alguém, além de um mestre-sala, compra aquelas roupas?" Sim, tanto é que choveu pedidos na Central de Atendimento da Globo (CAT) à procura do look de Dodi. "O Murilo (Benício) participou muito da composição do figurino, e, quando ficou pronto, imaginamos que só eu e ele iríamos gostar", conta a figurinista de A Favorita, Marie Salles. "As pessoas são loucas." Todos os modelitos de Dodi agora vão para o acervo da Globo, à espera de uma chance em um Zorra Total da vida ou do nascimento de um novo e divertido cafajeste de novela.