Bob Esponja terá episódio transmitido pelo Facebook

Seguidores de Bob Esponja no Facebook podem comemorar. O popular personagem marinho do canal Nickelodeon estreará nesta quinta-feira um episódio de 15 minutos no popular site de redes sociais. A transmissão acontece às 21h (horário de Brasília).

O canal informou que Bob Esponja tem mais de 16 milhões de seguidores no Facebook. Estes fãs receberam instruções sobre como assistir ao episódio entitulado Trenchbillies, que contará com a participação da atriz Amy Sedaris.

O desenho animado estréia nova temporada nesta sexta-feira em horário nobre na TV americana, com um episódio de uma hora de duração, Legends of Bikini Bottom.

O episódio do Facebook será reprisado no domingo de manhã.