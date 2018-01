Bob Burnquist faz ação social com 'Malhação'

Octágono. Lutadores do UFC, Ronaldo Jacaré, Alan Nuguette e Rafael Feijão posam com Alexandre Nero após gravar participação especial na novela A Regra do Jogo. Na ocasião, Romero (Nero) apresenta os profissionais a Juliano (Cauã Reymond). No ar, na próxima semana.

O aquecimento da audiência para o desfecho de Verdades Secretas começou na internet. Só as chamadas para o último e o penúltimo capítulo da novela das 11 alcançaram 3 milhões e 3,7 milhões de visualizações na página oficial da Globo no Facebook.

No YouTube, todas as chamadas de Verdades Secretas somaram 10,5 milhões de visualizações, sem espaço para vídeos piratas.

E no Twitter , a história de Walcyr Carrasco rendeu Trend Topics mundiais, com duas hashtags. Foram mais de 360 mil citações à novela só no capítulo de 5.ª feira, quando o assunto mais comentado foi o flagrante de Carolina em Angel e Alex.

12 novos episódios de ‘Black Mirror’, que agora serão lançados como série original da Netflix, foram encomendados à produtora House of Tomorrow. As gravações começam no fim do ano. “Patricia, eu queria pedir a você que, quando fizer as suas festas, faça na sua casa.” Silvio Santos À FILHA, QUE FESTEJOU LÁ O 1º ANIVERSÁRIO DO FILHO. NO AR, NESTE DOMINGO, NO SBT

A Galinha Pintadinha foi parar na revista Forbes Brasil, conhecido reduto de notícias sobre milionários. Na edição que sai dia 29, ela é apresentada no nome original, em espanhol (Gallina Pintadita) e inglês (Lottie Dottie Chicken).

A franquia crava a 89ª posição entre as 150 maiores marcas do mundo em licenciamentos, já superou os US$ 300 milhões em produtos vendidos, totaliza 3,3 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 20 milhões de downloads de aplicativos.

Sem fugir do universo abastado, o cobiçado mundo da Ferrari inaugura Alta Conexão, programa que estreia na próxima semana, na Band, sob o comando de Sérgio Waib. Vai ao ar de segunda a sexta, após o Jornal da Noite.

Inside the Dark Web, documentário que consumiu quatro meses e meio de produção e tem entre os entrevistados “apenas” nomes como Julian Assange, do WikiLeaks, estará ao nosso alcance no canal BBC Earth, neste domingo, às 23h.

Em pauta, a privacidade e a segurança de nossas informações na internet. E como ferramentas criadas na batalha pelo direito à navegação anônima são utilizadas por criminosos do mundo virtual.