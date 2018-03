Boa Noite, Boa Sorte: é a volta de Heródoto

Sem programa próprio na Cultura desde que foi trocado por Marília Gabriela no Roda Viva, Heródoto Barbeiro terá um novo produto a comandar na grade que a TV Cultura ensaia no momento. O conteúdo é o acervo da emissora, mas nem pense em algum paralelo com Vídeo Show (Globo). A direção da Cultura quer que o cenário evoque o espírito do filme Boa Noite, Boa Sorte, de George Clooney. Heródoto resgatará grandes matérias relacionadas aos fatos relevantes e efemérides da semana. Quando os noticiários falarem da crise no Egito, por exemplo, lá estará uma reportagem sobre aquele país. A ideia é ampliar o conhecimento do telespectador. O programa está em fase de piloto.

O retorno

Aí está Cissa Guimarães, com make up devidamente em dia para a personagem que a traz de volta à TV: dona de um spa que fiscaliza quem tenta fugir do regime, Augusta é peça-chave de Morde & Assopra, próxima novela das 7 da Globo.

5

anos no ar é o tempo de vida a ser celebrado neste domingo pelo Ver TV, programa coproduzido por TV Câmara e TV Brasil, pilotado por Laurindo Leal Filho

"Eu não dou nada para ninguém. Estou me aposentando", de Silvio Santos, no programa que vai ao ar neste domingo e reunirá Raul Gil e Maísa

pela Globo na Napte, feira de TV mundial realizada em Miami no final de janeiro, As Cariocas foi título que surpreendeu a direção da emissora, dada a procura internacional pela série.

Além da boa fama mundial desfrutada pela beleza das mulheres do Rio, a presença de Sônia Braga em As Cariocas serviu como chamariz aos olhos de exibidores internacionais.

Dos frutos da Napte, a Globo colhe ainda a venda de suas novelas recentes a quase todos os países latino-americanos, com destaque para Cama de Gato e Escrito nas Estrelas, que, de temática espírita, atraiu até a atenção de países onde o catolicismo é fé quase unânime.

Ex-MTV, Sarah Oliveira engrossou a plateia do Studio SP anteontem, quando Arnaldo Antunes gravou o primeiro Grêmio Recreativo, novo programa seu na emissora. E fez questão de dizer aos ex-colegas que lá estava a convite "do Arnaldo", e não da MTV.

Ao reencontrar Zico Góes, com quem trabalhou na MTV e no canal GNT, Sarah repetia: "aaaaamo meu diretor!"

Carla Camuratti é cobiçada pela TV Cultura para assumir a curadoria de uma faixa de cinema infantil na emissora. A ideia é inaugurar na tela uma sessão de longas de animação batizada como Festival Internacional de Cinema Infantil, evento que a cineasta já comanda no circuito nacional.

A rede americana CBS encomendou uma série criminal a J.J. Abrams, criador de Lost, coescrita por Jonah Nolan (The Dark Knight).

De acordo com o jornal The Hollywood Reporter, a série, intitulada Person of Interest (O Suspeito, em tradução livre) traz um ex-agente da CIA e um cientista que previnem crimes.