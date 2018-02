Blu-Ray, a nova geração do DVD

Com a chegada da TV digital, as distribuidoras de DVD se apressam para se adaptar aos novos tempos. Nesta semana, o mercado já recebe uma série de filmes no formato Blu-Ray Disc, uma nova geração de disco desenvolvido para a alta definição de imagem. Assim, a Fox promete 27 títulos, enquanto a Walt Disney anuncia, para quarta-feira, o lançamento de 13 filmes. Blu-Ray é um formato de disco óptico de alta definição que permite armazenamento de dados de alta densidade. Considerado o formato do futuro, o Blu-Ray tem grande capacidade de armazenamento que proporciona uma definição de imagem com seis vezes mais resolução que o DVD e áudio com qualidade de cinema, disponíveis em 32 canais. Os discos possuem menus integrados, jogos, material de bônus de alta definição, além das mais avançadas proteções contra cópias. É claro que, para desfrutar desse manancial tecnológico, é necessário ter o aparelho específico para o Blu-Ray. Entre os títulos da Fox, destaque para consagrados como O Diabo Veste Prada, A Era do Gelo, Quarteto Fantástico, Planeta dos Macacos 2001, O Dia Depois de Amanhã, Alien X Predador e X-Men 3. Já a Disney chega com Galinho Chicken Little, Deja Vu, Inimigo do Estado, Plano de Vôo, Rei Arthur, Força Aérea Um, Piratas do Caribe 1 e 2, entre outros. Os preços vão variar de R$ 99 a R$ 120.