Blogueiros anônimos

Durante os três meses em que o Big Brother Brasil é exibido, a turma do blog Big Bosta Brasil não tem vida social. Burlar as tarefas do trabalho "de verdade" (tem arquiteto, cabeleireiro, enfermeiro, professora e tradutora) e correr para o computador é quase uma saga. Reunião de pauta via MSN, madrugadas a fio assistindo ao programa, atualizações de textos a todo momento e a glória de receber 80 mil acessos por dia. Veja também: O que 'Lost' uniu, o blog não separa Aprendiz do Homem do Baú Por onde zapear na web Essa rotina torna-se quase um vício, ainda que se trate de hábito inofensivo. Ou quase isso. "Até cair a ficha de que o Big Brother tinha acabado, demorou um pouco e, depois do Fantástico, ainda dá um vazio...", lamuria Alessandra Siedschlag, umas das criadoras do blog, especializado em acompanhar e escrachar o reality show. Assim como ela e os companheiros, outros "loucos" por TV não se contentam só em assistir. Eles precisam comentar, seja por amor, ódio ou pura diversão, e mostram, sim, que é disso que gostam: assistir e palpitar, seja sobre um programa de qualidade ou aqueles de bizarrices a granel. Encarnam o papel de críticos e criam redes de "televiciados" na web. Foi essa necessidade de falar que trouxe à tona o Big Bosta Brasil, em 2007. Alessandra e uma amiga juntaram-se para tornar públicas as horas de conversas sobre o programa. Achar outras pessoas que compartilhassem da mesma "paixão" não foi tarefa das mais difíceis. "No Orkut, a Alê fez uma seleção para colobarodores do blog. Ela me chamou e eu passei três meses muito dignos!", brinca o personagem Tyul, um dos que mais sofre com a abstinência quando o programa chega ao fim. "Eu costumava falar que não sabia o que fazer ao ligar o computador", lembra o rapaz, que vive em Portugal e já está se recuperando. A própria Alessandra admite que não sabe lidar muito bem com esse brinquedo chamado televisão. "Depois de Celebridade, eu não consegui assistir a mais nada. Eu odiava a Maria Clara Diniz, a mocinha, e gostava da Laura, a vilã, e sofria muito por isso. Meu marido fala que entro demais na história, por isso parei de ver novela." A turma do Big Bosta não está nem aí para os comentários maldosos daqueles que os criticam. "É a profissão não-remunerada dos meus sonhos! Cheguei a cancelar um evento onde ia ser DJ só porque era final do BBB", comenta Paulo Marcelo, o Oz do blog.