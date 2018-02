Blader Runner, agora em caixa tripla

Esperar que um filme, depois de lançada sua versão simples, volte meses depois em caixa dupla, com mais extras, já se tornou habitual no mercado de DVDs, para desespero dos colecionadores. Mas, acreditar que a uma segunda versão venha uma terceira, também chamada de definitiva, parece brincadeira de mau gosto. A prática, no entanto, já está se tornando corriqueira. Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg, já ganhou uma versão tripla, cada disco com uma versão do filme. Agora, é a vez de Blade Runner, cuja edição especial foi lançada pela Warner. O enredo já é bem conhecido pelos fãs de cinema: em 2019, quando a humanidade inicia sua colonização espacial, seres humanos criados artificialmente (chamados replicantes) se revoltam e são caçados por um policial especializado (Harrison Ford). Dirigido por Ridley Scott, o filme já teve uma versão do diretor divulgada em 1992. A caixa tripla chega agora recheada de documentários, especialmente com detalhes sobre a preparação de elenco e a forma como a história é contada. A se lamentar a falta de legendas em português no disco 2.