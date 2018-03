Bizarrices Brasileiros contracenam com argentinos. Um fala português e o outro responde em espanhol ou finge falar português. Haverá dublagem, claro, mas será feita em Miami. Para parecer real, a Rede TV! vai localizar a rua das donas de casa num condomínio no estilo de Alphaville, no bairro Arvoredo, na cidade fictícia de Nova Vista, em São Paulo, que tem um clima de Teresópolis (RJ). Acompanhou? O personagem Mike, que virou Miguel, teve de mudar de profissão. Um encanador não poderia comprar uma casa no condomínio estilo Alphaville... Ele agora é empresário do ramo de construção, mas que entende tudo de encanamento.