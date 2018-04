'Big Brother é o maior videogame do mundo', diz Tiago Leifert

Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro ainda estavam em andamento quando Tiago Leifert recebeu um telefonema de Boninho, diretor de Variedades da Globo. “Você não vai mais apresentar o The Voice Kids e o É de Casa”, teria dito o diretor. Assustado, ele apenas perguntou o motivo, enquanto seu cérebro rebobinava as memórias em busca de uma situação que justificasse seu desligamento dos dois programas. “É que você apresentará o Big Brother Brasil no lugar do [PEDRO]Bial.”

A euforia foi bruscamente interrompida pelo chefe. “Não conte para ninguém, nem mesmo para os seus pais”, alertou o diretor. Sua mulher, Diana Garbin, estava ao seu lado e foi a única a saber da novidade, mantida em sigilo por pouco mais de um mês. O programa estreia na segunda, dia 23.

“O Bial soube antes de mim. Engraçado que nós nos encontramos em um evento. Ele me olhou e me deu um sorriso meio estranho. Não entendi na hora”, lembra o apresentador, que assumiu ser fã do programa. Em edições anteriores, ele diz ter sugerido provas e temas para as festas. “Assim que meu nome foi anunciado, conversei com Bial. O principal conselho que me deu foi para cuidar da saúde, porque o programa consome demais a nossa energia.”

A mudança de apresentador promete um frescor ao formato, que há anos implorava por mudanças. Bial tratava o reality como uma dramaturgia e criava roteiros rebuscados até mesmo para o menos nobre dos participantes, sua principal marca no programa. Com Leifert, o BBB terá um dinamismo maior. Sua ligação com o meio digital e a facilidade em se comunicar com os jovens podem atrair o público das redes sociais para a TV, além de aumentar a proliferação dos conteúdos do reality na segunda tela. “O discurso é uma consequência do embate. Fazê-lo ou não, dependerá exclusivamente dos participantes”, pondera.

Como os atritos entre os confinados costumam ser os pontos altos das edições, Leifert terá o poder de interferir na dinâmica da casa e provocar algumas confusões. Ele ganhou uma mesa de controle, da qual poderá acionar atividades que mexam com os ânimos, como o toque do Big Phone, provas surpresa, entre outras tarefas.

“O Big Brother Brasil é o maior videogame do mundo. É um jogo de RPG gigante, só que sem tabuleiro”, compara.

A decoração, como de praxe, foi atualizada. A casa virou uma vila, e a área externa possui diversas casas, inspiradas nos centros históricos de cidades mineiras, Paraty (RJ) e Pelourinho (BA). “Será a vila mais vigiada do Brasil”, brinca Leifert. O programa estreia, pela primeira vez, em uma segunda-feira. Dois pares de irmãos gêmeos serão os primeiros a entrar. No dia seguinte, um irmão de cada dupla será eliminado através do voto popular.