'Big Bang Theory' e 'Breaking Bad' são grandes vencedores no Critics Choice TV

O seriado The Big Bang Theory foi o principal vencedor entre as comédias no Critics Choice, premiação norte-americana de críticos de televisão, na segunda-feira, 10, enquanto "Breaking Bad" e "Game of Thrones" ganharam prêmios na categoria drama, desbancando Mad Men e Homeland.

O filme da HBO Behind the Candelabra ganhou como melhor mini-série ou filme, e a atuação de Michael Douglas como o brega e complexo Liberace lhe rendeu o prêmio de melhor ator em uma mini-série ou filme.

The Big Bang Theory, sobre um grupo de cientistas nerds, venceu logo no início da noite, com Kaley Cuoco e Simon Helberg recebendo juntos o prêmio de melhor ator coadjuvente de comédia. A vitória de Cuoco foi dividida com Eden Sher, da comédia familiar The Middle.

The Big Bang Theory, em sua sexta temporada, superou Louis, New Girl, Veep, The Middle e Parks and Recreation.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Game of Thrones, um épico de guerra e fantasia medieval, e Breaking Bad, sobre um professor de química que virou um rei das drogas, empataram como vencedores do prêmio de melhor série de drama.

O protagonista de Breaking Bad, Bryan Cranston, ganhou na categoria melhor ator em série de drama pelo segundo ano consecutivo, e agradeceu aos críticos dizendo que "se vocês não fossem condutores, não estaríamos em lugar algum".

Julia Louis-Dreyfus, estrela da comédia política Veep, ganhou como melhor atriz de série de comédia, enquanto Louis C.K., de Louie, recebeu o prêmio de melhor ator em série de comédia pelo segundo ano consecutivo.

Homeland, o grande vencedor do ano passado entre os dramas, perdeu em suas três categorias. Mad Men também não conseguiu vencer na única categoria em que foi indicado, a de melhor atriz de drama para Elisabeth Moss.

Uma das grandes surpresas da noite veio da pouco conhecida Tatiana Maslany, do drama Orphan Black, no qual ela interpreta uma mulher com várias identidades. Ela ganhou como melhor atriz de drama, batendo a vencedora do ano passado Claire Danes, de "Homeland".

Os vencedores da terceira premiação anual Critics Choice of Television foram escolhidos pelos membros da Associação de Críticos de Televisão e anunciados em um jantar de gala em Beverly Hills.