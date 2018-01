Bianca vence prova e é a nova líder do BBB8

A produtora de moda Bianca Jahara levou a melhor na prova de líder desta quinta-feira, 17, na oitava edição do Big Brother Brasil e garantiu mais uma semana na casa. Logo na estréia do programa, ela conseguiu a imunidade ao disputar com Natália um "paredão", no qual o público decidia quem não poderia ser indicado para a eliminação. No desafio, os participantes do reality show disputaram cobras de pano nas cores verde e vermelha em 12 ninhos colocados no jardim da casa. O jogador que pegava a cobra vermelha era obrigado a tirar um colega do jogo. A disputa final ficou entre Bianca e Alexandre e a carioca tatuada conseguiu a liderança ao vencer a prova "Ninho de Cobras". No programa desta quinta-feira, Bial revelou mais uma novidade da oitava edição. O eliminado da semana passa a deixar uma herança aos participantes que continuam no programa. A modelo paulista Jaqueline Khury, que saiu na terça-feira com 87% dos votos, apareceu em um vídeo e presenteou Thalita, Marcelo, Gyselle e Bianca com comida árabe. Bianca vai ter que indicar alguém para o próximo paredão e tem direito a mordomias como o quarto com uma cama king size, cinema e guloseimas. Os primeiros blocos da atração foram dedicados a uma festa promovida na quarta, que tinha um luau como tema.