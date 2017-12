Bianca foi eliminada do ‘Big Brother Brasil’ no paredão de terça-feira, 12, com 60% dos votos. Em mais um paredão triplo, ela enfrentava Marcelo e Felipe. Marcelo recebeu 29% dos votos populares e Felipe, 11%. Segundo a TV Globo, foram cerca de 28 milhões de votos. Bianca foi indicada pela líder Tatiana, que também desempatou os votos da casa e apontou Felipe para o paredão. Marcelo se auto-indicou.