Bial comanda debate para abrir 31º Criança Esperança Um debate mediado por Pedro Bial e gravado no estúdio do Altas Horas, em São Paulo, dará início ao Criança Esperança 2016, no dia 14 – o programa irá ao ar pela GloboNews no dia 18. Sustentado pela questão “Como vai você, jovem brasileiro?”, o programa será batizado como Diálogos da Esperança. Racismo, violência, educação, emprego, diversidade sexual e outros temas serão levantados pelos mobilizadores da campanha – Dira Paes, Lázaro Ramos, Leandra Leal e Flavio Canto – e pelos próprios jovens, com a presença de Jéssica Tauane, apresentadora do Canal das Bee, voz jovem contra o preconceit, e Monique Evelle, fundadora do Desabafo Social – rede de jovens das periferias de Salvador.