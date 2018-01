Beyoncé mostra casamento, aborto e Blue Ivy em documentário

A cantora pop de 31 anos e seu marido, o rapper Jay-Z, de 43, um dos casais mais influentes da música, são reservados com a vida privada.

Mas em "Life is But a Dream", que irá ao ar no sábado no canal a cabo HBO, Beyoncé dá aos fãs um vislumbre de sua vida e permite até mesmo uma espiada na bebê Blue Ivy, que vinha sendo fortemente protegida dos paparazzi desde seu nascimento, em janeiro de 2012.

A cantora de "Crazy in Love" fala sobre a alegação amplamente divulgada de 2011 de que ela tinha falsificado sua gravidez, descrevendo-a como "o rumor mais ridículo que já escutei sobre mim".

"Pensar que eu seria tão fútil... principalmente depois de perder um filho. A dor e o trauma disso tornam tão mais significativo ter uma oportunidade de trazer uma vida ao mundo", ela diz no documentário.

O filme da HBO, que é codirigido por Beyoncé, é parte de um retorno da cantora, que tirou um ano de licença depois que sua primeira filha nasceu.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)