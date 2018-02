Betty White participará de homenagem a Tina Fey

Betty White se juntará ao elenco do programa 'Saturday Night Live' (SNL) para homenagear a atriz Tina Fey com o prêmio máximo do humor nos EUA. White e os comediantes do 'SNL' Fred Armisen, Jimmy Fallon, Seth Meyers, assim como o criador do programa, Lorne Michaels estarão presentes quando Fey receberá o Prêmio Mark Twain para o humor. A cerimônia acontece no dia 9 de novembro, no Kennedy Center, em Washington.

Também participarão da homenagem o comediante Steve Martin, a atriz e cantora Jennifer Hudson e o ator Jon Hamm, que interpreta Don Draper na série de TV "Mad Men".

Fey, conhecida por sua imitação da candidata à vice-presidência dos EUA Sarah Palin, voltou ao 'SNL' em maio, quando White, de 88 anos, fez uma elogiada participação como anfitriã convidada do programa. A veterana atriz voltou aos holofotes graças ao programa. Fey é a primeira mulher a escrever quadros para o 'SNL'.