Berrante de amor

Bela sequência, que alterna as imagens do peão emoldurado pelo pôr-do-sol violeta com a repercussão do toque na casa da amada - aí, vale o destaque para a carola Mariana (Cássia Kiss), ajoelhada no chão da cozinha.

Peão delícia

O romance de Dinho (Murilo Rosa) e Neuta (Eliane Giardini) valeu a novela América (2005). Aqui, as cenas finais do casal: "Me dá o braço, vamos dançar", diz ela. Opa!

Um banho

Zefa (Giovana Gold) bem que tentou, mas não resistiu às investidas do peão-agregado-renegado Tadeu (Marcos Palmeira) em Pantanal (1990). E dá-lhe banho de rio...

Casamento na roça

Um clone de São Francisco de Assis celebra casamento surreal do par romântico de A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991). Repare que o peão mantém o ar misterioso até o fim, e arrasa no chapelão.