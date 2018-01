'Ben-Hur' terá remake para minissérie de TV Apesar da morte do ator Charlton Heston, "Ben-Hur" voltará, mas desta vez como um remake em forma de minissérie de TV. O Daily Variety noticiou nesta quarta-feira que uma nova versão para a TV está sendo produzida, ao custo de 30 milhões de dólares, por David Wyler, filho de William Wyler, o diretor do épico bíblico de 1959. O clássico do cinema, famoso pelas cenas de corridas de bigas, venceu um recorde de 11 Oscars, incluindo prêmios para melhor filme e melhor diretor. Heston, que morreu aos 84 anos no sábado, venceu o Oscar de melhor ator por seu papel como Judah Ben-Hur, um nobre judeu escravizado pelos romanos que reconquista sua liberdade e se torna um grande corredor de bigas. "Contamos a piada de que este é o negócio da família", disse David Wyler à Variety ao anunciar o projeto em um evento em Cannes. "Na minha cabeça, isso é dedicado ao meu pai e ao Chuck (Heston). Achamos que é uma ótima maneira de manter sua memória viva." A minissérie está sendo produzida em parceria com a Alchemy Television, que já vendeu os direitos de distribuição para a Espanha, Alemanha e Canadá. Wyler está em negociações com duas redes de TV e um canal pago para os direitos norte-americanos, informou a Variety. A produção deve começar neste ano. (Por Steve Gorman)