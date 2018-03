Bem explícitos, porém sensíveis

Na área do explícito, porém sensível, a Showtime apresenta L Word - que já terminou nos EUA , mas segue em cartaz na Warner -, drama das lésbicas de Los Angeles, com muito sexo e linguagem, digamos, sem censura. Sempre adorei L Word e já ri muito com a Alice, mas a série acabou em boa hora. Esse 5º ano já está com cara de série para homem ver - e fantasiar. O que foi a luta no óleo? A Jenny é muito mala! É uma versão lésbica da Meredith, de Grey?s Anatomy! Por sinal, ainda bem que Izzie vive. Afinal, se não fosse por Izzie, Christina, Miranda e os médicos sexies, Grey?s Anatomy seria uma chatice! George, você foi embora tarde!