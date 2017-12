Belas mulheres distantes do paraíso

Julia Roberts é a estrela mais rentável de Hollywood, mesmo que o faturamento de seus filmes fique muito abaixo dos de Johnny Depp, o número um entre os homens. Na estatística do público, Depp vale atualmente US$ 2,7 bilhões, enquanto Julia fatura somente a metade, US$ 1,4 bilhão. Bem-sucedida como é, nem Julia Roberts conseguiu levantar a bilheteria de O Sorriso da Monalisa, um belo filme do diretor Mike Newell que mal conseguiu se pagar, embora seu elenco tivesse o reforço de Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal, Julia Stiles e Marcia Gay Harden. O fraco desempenho de público não deve desanimar o telespectador de assistir a essa história que se passa numa escola exclusiva para garotas da classe alta, nos EUA dos anos 50. O mundo iria mudar na década seguinte, mas ali elas ainda eram preparadas somente para ser esposas e mães. Julia faz a professora de arte que descortina para as alunas um outro papel reservado à mulher. Neste sentido, O Sorriso da Monalisa aproxima-se de Longe do Paraíso, de Todd Haynes. Ambos mostram um mundo de aparência, que vai se destruir em contato com a realidade.