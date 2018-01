Bela Gil aprendeu desde cedo com o pai a ser saudável

Quando era criança, Bela Gil não entendia por que seu pai, Gilberto Gil, comia coisas que considerava estranhas, como tofu ou algas. Agora, é ela quem cozinha pratos polêmicos, que a tornaram uma guru da vida saudável.

Em seu programa na tv a cabo, Bela Cozinha, Gil explica como fazer uma feijoada vegetariana, nhoque de mandioca ou um pesto de cacau reivindicando a riqueza dos ingredientes naturais do país tropical, onde a maioria prefere carne ou frituras.

"Acredito que o brasileiro tem diminuído o consumo de comida de verdade, caseira, com verduras, legumes, para um consumo maior de alimentos industrializados porque eles são mais baratos e mais competitivos", declara a nutricionista e cozinheira de 29 anos em seu colorido estúdio no Rio de Janeiro.

Com cerca de um milhão de seguidores no Facebook, a sétima dos oito filhos de Gilberto Gil é um verdadeiro fenômeno: tem dois restaurantes na zona sul do Rio, três livros de receita 'best-seller' vários produtos no mercado com sua imagem, de uma linha de alimentos orgânicos a uma coleção de roupas inspirada em seus vestidos estampados.

Muito parecida com o ícone do tropicalismo, Bela dá o rosto a uma cozinha "naturalmente brasileira", onde a manteiga é substituída por óleo de coco, os ovos por linhaça triturada, o leite de vaca por leite de amêndoas e o churrasco por melancia assada.

Suas opções de troca de ingrediente geram 'memes' muito populares na web e mostram que seu discurso ainda está na contracorrente no país, embora nunca tenha sido na casa dos Gil.

Na mesa de seu famoso pai, sempre houve um cardápio à parte. Desde de seu exílio nos anos 1970, em Londres, o artista começou a seguir uma dieta macrobiótica, em uma época em que comer arroz integral, algas ou feijão azuki só podia parecer uma excentricidade.

Gilberto Gil - recorda Bela - jamais obrigou seus filhos a seguir sua filosofia alimentar baseada no yin e yang, mas sempre deu conselhos: "Você está bebendo pouca água" ou "Você está comendo muito doce".

Da comida à maternidade. Bela começou a entender o que seu pai fazia aos 15 anos, quando o ioga a fez mudar o estilo de vida.

Aos 18 anos, foi morar em Nova York, onde estudou nutrição. E se especializou em alimentação holística, em busca de saúde física, emocional e espiritual.

"Quando eu entendi que o que ele fazia era incrível, acho que me senti segura, não me senti uma estranha, me deu força, sim, para continuar nesse movimento", explicou.

A preocupação com uma alimentação saudável e respeitosa em relação ao meio ambiente está em voga nos países ocidentais, mas nem tanto no Brasil, onde a pobreza aumenta enquanto que cultivos transgênicos e o desmatamento não cessam.

"O Brasil é um país muito rico e muito pobre. Tem muita gente que não tem poder de escolha", afirma Bela, que faz parte de uma ONG de gastronomia social e também apresenta um programa de rádio de nutrição infantil.

Mas suas rotinas sustentáveis não ficam só na gastronomia.

E, convicta de que só pode pregar dando o exemplo, Bela busca inspirar os brasileiros compartilhando outras práticas em seu canal no YouTube, onde mostra como fazer sua própria pasta de dente com cúrcuma, o que dar de comer para o bebê e até as alternativas do que usar no lugar de absorventes.

"A gente vem sendo muito manipulado por vários tipos de indústria, e somos conduzidos a pensar que só devemos comprar pasta de dente na farmácia, só devemos tomar leite de caixinha, tomar tal remédio... sair disso, entender que há alternativas a isso, é algo inimaginável para muita gente", lamenta.

O estilo despojado e pedagógico de Bela são o segredo de seu sucesso. Gilberto Gil diz que ela é a filha que mais se parece com ele, e não apenas fisicamente.

Quase sem segredos, a família Gil também protagoniza com ela muitos de seus vídeos. O mais conhecido de todos foi o do passo a passo do parto natural de seu segundo filho na piscina de sua casa.

Recentemente correu a notícia que, nesse dia, Bela comeu a placenta com vitamina de banana, a exemplo de algumas estrelas de Hollywood, e isso causou controvérsia.

Ela assegura que não se arrepende de nada e que não é ninguém para dizer o que é certo ou errado, apenas que o que ela faz a torna feliz.

"Eu fico muito feliz com os meus seguidores, sou muito grata a eles; acho que quanto mais gente nesse barco comigo, melhor", conclui, sorrindo.