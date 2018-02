Beijo gay repercute nas redes sociais

Atualizada às 16h37

SÃO PAULO - O primeiro beijo gay protagonizado em uma novela da TV Globo tem rendido assunto na internet e puxou a audiência do último capítulo de Amor à Vida, exibido na noite desta sexta-feira, 31. No Twitter, o casal formado pelos personagens Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso) ainda estão entre os dez assuntos mais comentados no Brasil neste sábado.

No microblog, a atriz Paula Braun, esposa de Mateus Solano, agradeceu o carinho dos fãs do marido e parabenizou a equipe da novela. "Orgulho de ter participado e muito orgulho do marido. Pela sensibilidade e entrega. Pelo ator sem tamanho de tão perfeito", postou.

A atriz também mandou um recado para o autor da novela Walcyr Carrasco: "Parabéns @WalcyrCarrasco pelo final emocionante. Você fez história. E parabéns @rede_globo pelo importante passo. Muito feliz e orgulhosa!" O ator Thiago Fragoso também agradeceu o carinho dos fãs. "Muito feliz! Obrigado pelas mensagens, obrigado por tudo."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Walcyr Carrasco também aproveitou o Twitter para agradecer o carinho dos internautas: "Amigos queridos, são mais de 2 mil mensagens e não dá pra responder a todos pessoalmente. Mas obrigado pela força que me deram! Beijão." A cantora Daniela Mercury, que assumiu sua homossexualidade no ano passado, também comemorou o beijo gay. "Foi um gol do Brasil. Foi maravilhoso!", afirmou, em entrevista ao telejornal RJTV.

No exterior, a drag queen norte-americana Ru Paul, estrela do reality show Ru Paul’s Drag Race e ativista do movimento LGBT, também comemorou o beijo gay com internautas em português. Entre as postagens no Twitter, ela comentou: "O beijo gay sentido em todo o mundo! Parabéns, Brasil".

Militantes da causa gay no Brasil também elogiaram a exibição do beijo. O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) comentou: "Estou em prantos! Amor à vida! Que emocionante essa cena! Que redenção linda! Rosto chorando alto Parabéns Mateus Solano!". O presidente do Grupo Diversidades Toni Reis disse que a cena foi um marco na luta contra a homofobia no País. "Que venham muitos beijos. Beijo é somente um beijo, não existem beijo hétero ou beijo gay. Existe beijo. Existe carinho e afeto", disse em sua página pessoal no Facebook.

Crítica. O deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP), famoso por suas declarações polêmicas contra homossexuais, postou na rede social que foi procurado pela imprensa para comentar a cena, mas que não havia visto a novela. "Eu estava ministrando uma multidão de pessoas em Recife onde vidas se renderam a Cristo. Pelo que ouvi falar desta novela já era esperado", tuitou o pastor. "Eu teria algo a dizer caso fosse exibido numa programação infantil, pois com estes me preocupo, mas pelo horário exibido só adultos viram", complementou.