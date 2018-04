Bebel volta às ruas após perder Olavo Bebel (Camila Pitanga) vai voltar às ruas. Após armar uma boa para acabar com o casamento de Olavo (Wagner Moura), a garota de programa perderá o sustento pago pelo rapaz e, de quebra, deixará Urbano (Eduardo Galvão) cair nas garras de sua amiga Betina (Déborah Secco). Sem sua mina de ouro, Urbano, e sem a grana dada por Olavo, Bebel voltará a procurar Jader (Chico Dias) e acabará nas ruas novamente. Para seu desespero, suas colegas de profissão debocharão da vida de madame que ela acabou perdendo. Mas o que realmente preocupará Bebel não será o dinheiro, e sim a raiva de Olavo. Após arruinar o casamento do empresário, e com isso, os planos de ele acabar com Daniel Bastos (Fábio Assunção), Bebel será alvo de todo o ódio de Olavo, que prometerá destruí-la. O único problema é que o vilão ama Bebel de verdade.