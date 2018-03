Bebel e Marion saem no tapa Barraco à vista em Paraíso Tropical, dessa vez, envolvendo Bebel (Camila Pitanga) e Marion (Vera Holtz). Após ganhar de Urbano (Eduardo Galvão) um colar de esmeraldas que custa uma fortuna, a prostituta vai jogá-lo no mar só para provar a Olavo (Wagner Moura) que ainda o ama. Mas Bebel fará essa maluquice pensando que Marion (Vera Holtz) fez uma cópia da jóia, afinal, as duas combinaram falsificar o colar, vender o verdadeiro e ficar com o dinheiro. Só que, por engano a jóia verdadeira acabará no mar. Quando descobrir o erro de Bebel, Marion partirá para cima da moça.