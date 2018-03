Bebel como 'Uma Linda Mulher' A idéia de transformar a prostituta Bebel (Camila Pitanga) em moça fina ainda vai render muito em Paraíso Tropical. Tomando aulas de etiqueta com Virgínia (Yoná Magalhães), a morena vai aprontar poucas e boas em festas chiques, ao lado de Olavo (Wagner Moura), com direito a comida voando do prato e tudo mais. Mesmo assim, o empresário ficará com pena de Bebel e passará a defendê-la e a incentivar sua mudança.