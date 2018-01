Beatles e casamento em massa atraem grande audiência ao Grammy na TV

O duo francês de música eletrônica Daft Punk, conhecido por seus trajes inspirados em robôs, levou para casa quatro prêmios, entre os quais o de álbum e gravação do ano, e o neozelandês Lorde, de 17 anos, ganhou dois, incluindo o de canção do ano.

O número de telespectadores foi maior do que no Grammy do ano passado, visto por 28,1 milhões de pessoas, e se tornou a segunda maior audiência de uma transmissão do Grammy desde 1993.

O programa de 2012 atraiu 39,9 milhões, a segunda maior audiência na história do Grammy, em grande parte graças aos seis prêmios da cantora britânica Adele, à sua volta aos palcos depois de uma cirurgia na garganta e à morte da cantora Whitney Houston por afogamento em uma banheira de um hotel de Beverly Hills na noite que antecedeu o show.

No programa da noite de domingo, o duo Macklemore & Ryan Lewis foi escolhido o melhor novo artista. A dupla comandou o momento mais emotivo da noite quando 33 casais hetero e homossexuais se casaram ao vivo durante a apresentação de sua ode aos direitos dos gays, "Same Love". Madonna e Queen Latifah se uniram a eles no palco.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O 56º Grammy também teve uma rara apresentação de dois integrantes dos Beatles, com Paul McCartney no piano e Ringo Starr na bateria para cantar a nova música "Queenie Eye".