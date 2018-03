BBC lança serviço de televisão falado em árabe A emissora pública britânica BBC inaugurou na terça-feira um serviço de televisão falado em árabe, com financiamento governamental, declarando que vai transmitir programas de jornalismo, análises independentes e notícias. A emissora disse que, inicialmente, o canal vai transmitir sua programação durante 12 horas por dia para qualquer pessoa que possua conexão via satélite ou cabo na África do Norte, Oriente Médio e região do Golfo Pérsico. Ainda este ano, a programação passará a ser transmitida 24 horas por dia. A televisão vai complementar o serviço de rádio BBC Arabic, que já existe, e o site bbcarabic.com, ambos os quais foram relançados. A BBCArabic vai competir com outros canais via satélite falados em árabe, incluindo o Al Arabiya e a Al Jazeera, fundada em 1996 após o fracasso de um joint venture proposto entre o serviço mundial da BBC e a distribuidora saudita Orbit. O canal, que terá um orçamento de 25 milhões de libras por ano, vai aproveitar as extensas operações de coleta de notícias da BBC, que incluem 250 correspondentes em 72 escritórios ao redor do mundo.