BBC Earth entra no ar hoje, prezando mundo selvagem

Com espaço na NET, OI TV e Neo TV, o canal BBC Earth entra no ar hoje, no Brasil, a partir das 22h, unindo ciência, saúde e tecnologia à premissa de que a vida real é bem melhor que a ficção. Filmada em 4K, de ultra alta definição, a série Life Story inaugura o canal, com narração do consagrado Sir David Attenborough. Às 23h, entra o reality de aventura Life Below Zero, indicado ao Emmy 2015, que tem como desafio sobreviver em pleno Alasca. À meia-noite, prepare seu estômago, o doutor Michael Mosley transforma seu corpo em um laboratório vivo, infestando-o com sanguessugas e piolhos, no documentário Infested! Living With Parasites. O BBC Earth chega sem dublagem, com legendas em português.

Altas Horas. Convidado de Sarah Oliveira no Calada Noite de hoje, Serginho Groisman faz jus ao título de seu programa na Globo. “Eu tinha insônia, acho que dos 15 em diante. Então, a madrugada começou a ser minha companheira”, lembra o apresentador. No GNT, às 22h30.

Dois Irmãos, série baseada na obra de Milton Hatoum, passou anos na gaveta de planos da Globo, tendo seus direitos de produção renovados por mais de uma vez. Agora, já filmada, com direção de Luiz Fernando Carvalho, só irá ao ar em 2016.

É que o protagonista, Cauã Reymond, estará em cena na novela das 9 pelo menos até março. E não convém triplicar a imagem do ator, que na série vive os dois personagens do título, em uma mesma temporada.

Glória Pires vira taróloga por ossos do ofício, via Facebook. O aplicativo Dicas da Bel é uma brincadeira com a personagem da atriz – uma taróloga – no filme Pequeno Dicionário Amoroso 2, de Sandra Werneck, que estreia dia 10 nos cinemas.

‘O Brasil no Rio’, série de cinco reportagens inspirada pela Olimpíada que vem aí, ocupará o Jornal Hoje de 21 a 25 de setembro.

De novo vice-líder no Ibope em São Paulo, com 9 pontos no fim de semana, Rodrigo Faro reserva o próximo domingo um tributo à TV brasileira, que completa 65 anos no dia 18. Vai relembrar, pela Record, atrações clássicas da TV, como um show de calouros.

Chamando Central, série que Rafinha Bastos lançou ainda nessa segunda-feira, no YouTube, alcançou mais de 56 mil views em poucas horas. No enredo, ele e Evandro Rodrigues interpretam dois policiais e satirizam os mais diversos tipos de ocorrência.

A Band se manifestou sobre o rompimento de contrato com o instituto GFK ao site Tela Viva. Negou que a rescisão seja fruto de crise financeira e atribuiu o fato ao atraso na entrega do serviço.

Diz a nota: “(...) o prazo dado pela GFK para entregar o primeiro relatório de audiência não foi cumprido por três vezes. Em atendimento às práticas de boa governança, a Band não pode mais financiar um serviço pelo qual não recebeu.”