Batalha de tops sob os holofotes

Fernanda Motta voltará ao comando do Brazil?s Next Top Model. A segunda edição do reality show do canal Sony vai estrear no dia 4 de agosto, às 21 horas, no lugar do original America?s Next Top Model de Tyra Banks. As 20 candidatas que iniciam a atração já estão escolhidas e, logo no 1º episódio, 7 serão eliminadas. O preparador das modelos, Carlos Pazetto, também é nome confirmado na nova edição, mas o canal só divulgará amanhã se o estilista Alexandre Herchcovitch, a jornalista Érika Palomino e o promotor Paulo Borges continuarão sendo os jurados. Na 1ª edição, a vencedora foi Mariana Velho, mas não foi só ela quem se deu bem após a aparição no reality. Mariana Richardt, a 4ª colocada, pode ser vista atualmente em comerciais de TV e nas vinhetas do canal pago GNT. Ela fechou contrato com a Ford Models e apareceu em campanhas de marcas como Avon, Vivo e Neve. Outra concorrente que assinou com a Ford foi Ana Paula Bertola, a 2º colocada no reality. Ela está trabalhando no Brasil e também no exterior. Já a 3ª colocada e polêmica candidata, a Lívia, está no Rio e tem contrato com a Elite. Ana Paula Costa, que ficou em 5º lugar, tem como agente a poderosa Mônica Monteiro, a ex-agente de Gisele Bündchen e atualmente trabalhando com Fernanda Motta. Até mesmo Karen, 7ª colocada, tem recebido convites e foi chamada para ser apresentadora da Fashion TV, canal especializado em moda.