Bastidores de peças teatrais rendem série no canal GNT

Em família. Com versão em série para o Canal Brasil, o Festival Internacional Pequeno Cineasta 2015 foi aberto terça, no Rio, no CCBB. Idealizadora do projeto, a produtora e atriz Daniela Duarte posa com a mãe, Débora Duarte, e Caio Blat, mestre de cerimônia da ocasião.

Diarista já eliminada do Bake Off Brasil, Elaine participa de uma repescagem na edição deste sábado, no SBT. E levará a apresentadora, Ticiana Villas Boas, às lágrimas com um discurso de autoestima que aponta como o programa já mudou sua vida.

Por falar em Ticiana, a jornalista honrará à risca sua extensão para o mundo do entretenimento, ao se caracterizar como Ivete Sangalo para o Máquina da Fama, de Patrícia Abravanel: no ar segunda, pelo SBT.

O Teatro Brasileiro de Comédia servirá como referência da palestra sobre os 20 anos de Malhação – um celeiro de talentos –, ministrada por Mauro Alencar, doutor em telenovela, e Júlio César Fernandes, mestre em Comunicação, amanhã, no Congresso Intercom. O evento será na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no campus da Praia Vermelha.

Fã de Cazuza, Chay Suede aceitou com honras o convite de Lucinha Araújo e Paula Lavigne para participar, na quinta, dia 10, do show em benefício da Sociedade Viva Cazuza, ao lado de grandes nomes. Será no MAM-RJ.

Chay cantará Posando de Star, do tempo do Barão Vermelho.

O rapper Criolo está na 3.ª temporada da série Minha Loja de Discos, do Canal BIS, que estreia neste domingo, às 19h30. Falará sobre a Casa Brasilis, em Pinheiros.

Na nova safra, o Minha Loja de Discos desfila por Portugal, França, Alemanha e, pela primeira vez, Brasil, onde ficam a Baratos e Afins, também em São Paulo, e a Tropicália, no Rio.

Kyra Gracie, senhora Malvino Salvador, estreia ainda este mês à frente do reality Viver para Lutar, no canal Combate. São oito episódios visitando academias de artes marciais em países como México, Coreia do Sul, Irã e Japão, com produção da Mixer.

25 pontos registrou ‘A Regra do Jogo’, segundo o Ibope na Grnade São Paulo, na quarta-feira, dia em que a novela é condensada por causa do futebol a seguir. A nova trama das 9 estreou com 31 pontos. Fernanda Montenegro conversou com Roberto D'Ávila para o programa dele na GloboNews. Disse que não eperava pela rejeião ao par gay que formou com Natália TImberg na novela Babilônia, lembrou um pouco suas origens e, sobre o momento atual, concluiu: "Agora nós estamos falando pouco dessa revolução real que está acontecendo no Brasil, que é falar com liberdade o que se quer dizer. Isso está chocando um pouco, porque sempre teve alguém que falava mais alto. Neste momento, todo mundo está num palanque: nós estamos ouvindo todos. Ainda mais pela internet. Não eram só os homossexuais que estavam no armário. De uma certa forma o país estava em armários." No ar à 0h05 de sábado para domingo.

também compareceu à abertura do Festival Pequeno Cineasta, que até o dia 6 exibe trabalhos do mundo todo feitos por crianças para o cinema, no Centro Cultural Banco do Brasil. A entrada é franca.