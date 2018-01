Barretão tem parentes negros O ódio de Barretão (Stênio Garcia) por Evilásio (Lázaro Ramos) vai além do namoro do rapaz, que é negro e pobre, com sua filha Júlia (Débora Falabella). O racismo do personagem tem a ver, na verdade, com os antepassados dele, que eram negros. Mais precisamente uma bisavó de Barretão, da qual ele destruiu todas as fotos e provas de existência. Mas é claro que alguém irá desenterrar essa história.