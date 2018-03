'Barrados' versus '90210'

"A primeira diferença é a moda", diverte-se Jessica Stroup, quando questionada sobre as diferenças entre o original Barrados no Baile dos anos 1990 e a nova versão 90210, que volta com episódios inéditos da temporada de estreia nesta quarta-feira, às 20 horas, na Sony. "Mas não vou tirar sarro deles, porque eles eram o máximo", disse a atriz a jornalistas da imprensa internacional, inclusive esta do Estado, em um hotel em Los Angeles.

"Falando sério, acho que as questões abordadas naquela época e hoje em dia são completamente diferentes", defende Jessica, que interpreta Silver, a irmã caçula de Kelly Taylor, personagem vivida agora e na primeira versão por Jennie Garth. "A série é contemporânea e mostra o que os adolescentes fazem mesmo hoje com toda a tecnologia, blogs..."

Para viver Silver, filha de uma mãe alcoólatra, Jessica pesquisou e conversou com pessoas que vivem esse drama na vida real. "Sou de uma família muito certinha e quero interpretar Silver de uma maneira bem realista", diz a atriz, que também assistiu a alguns episódios da série original e usou elementos dos personagens de Barrados misturados com elementos da realidade atual para formar o caráter de Silver. "Ando por aí, falo com meus primos que têm essa idade", conta.

Para ela, a personagem é um modelo para os adolescentes. "Ela fala o que pensa, expressa opinião no blog e, no começo, ela é fechada por causa dos problemas de família e depois, ela se abre e passa por mudanças", fala a atriz que viveu os anos de escola num ambiente bem diferente do Beverly Hills High. "Sou do sul (dos EUA), de um mundo onde os esportes são tudo."

Já na moda, Jessica tem um pouco de Silver. "Ela é ligada em moda, mas faz isso de forma esperta. Muitas vezes tenho vontade de pegar algumas roupas dela", confessa. O último alvo foi uma jaqueta. "Eu me divirto com a moda."