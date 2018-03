'Barrados no Baile' deve ter sequência atualizada Por Nellie Andreeva LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - A rede CW está desenvolvendo uma sequência contemporânea do seriado teen dos anos 1990 "Beverly Hills, 90210", de Aaron Spelling, exibido no Brasil como "Barrados no Baile", segundo fontes. Ainda não são conhecidos os detalhes do projeto, que incluem quais dos personagens do seriado original farão a transição para a sequência, se é que algum o fará. A rede decidiu acelerar o desenvolvimento da sequência, que está próxima de ganhar um roteirista. A expectativa é que a CW decida até o final do mês se encomenda um piloto da nova série. Ainda segundo fontes, o criador de "Barrados no Baile", Darren Star, não vai participar do novo seriado. Essa seria a segunda sequência do seriado sobre teens de alta classe média de Beverly Hills, que foi ao ar pela Fox entre 1990 e 2000. A primeira, "Melrose Place", criada por Star, teve sete temporadas bem sucedidas na Fox e não incluiu nenhum dos personagens principais de "Barrados no Baile." Um seriado teen ambientado na elegante Beverly Hills faria par perfeito com "Gossip Girl", também da CW, que trata de teens ricos que vivem em Manhattan. As sequências estão por toda parte no momento. A Fox está desenvolvendo duas: "Cleveland", focando o personagem atormentado pela mulher da comédia animada "Family Guy", e uma sequência de "Prison Break" ambientada num presídio feminino.