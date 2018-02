Banda musical é a nova praia do Porta dos Fundos

Depois de render espetáculo de teatro (Portátil, que chega a São Paulo em março), série para a TV (O Grande Gonzalez, no ar pela FOX), programa de viagem na web (Porta Afora), séries para a internet, filme longa-metragem (Contrato Vitalício, a ser rodado em janeiro) e talk show (Show do Kibe),o Porta dos Fundos se prepara para inaugurar mais um segmento dentro dos domínios da trupe que ganhou fama pelo YouTube. Uma banda musical está nos planos do time para 2016. Thati Lopes, uma das mais novas integrantes do grupo, já tem assegurada a vaga de vocalista. Outros integrantes do grupo, músicos, vão se juntar a ela, com direito a trabalho fonográfico e agenda de shows.

O canto da sereia. Pela primeira vez na Austrália, 38º país em sua lista de viagens, Fernanda Motta posa para ensaio durante as gravações de Totalmente Demais, próxima novela das 7, naquelas águas. Ela entra em cena como modelo mesmo, fazendo par com Fábio Assunção.

6,5 milhões de tweets beirou o EMA – Europe Music Awards no Twitter, durante a transmissão pela MTV, dia 25/10: o canal liderou a audiência na TV paga entre jovens de 15 a 24 anos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zumbi. Filmar o Viaduto do Chá hoje como se fosse nos anos 1940 já é uma tarefa árdua para um diretor que tem de evitar enquadrar pichações, carros e edificações mais modernas do entorno.

Zumbi 2. No caso de Jorge Fernando, que assumiu essa tarefa na segunda-feira, para Êta Mundo Bão, nova novela das 6 da Globo, houve uma dificuldade extra: esperar que toda a passeata de zumbis que tomou conta do centro de São Paulo, na segunda-feira, passasse por seu ângulo.

O belo Palácio dos Cedros, no Ipiranga, também serviu de locação para a próxima trama das 18h, assinada por Walcyr Carrasco, na tarde de ontem, em cenas com Bianca Bin.

Claude Levi-Strauss, documentário do diretor francês Pierre Beuchot, estreia no Curta! nesta quinta-feira, na Quinta do Pensamento. Faz parte das celebrações pelo 3º aniversário do canal.

O documentário tem como base uma entrevista de Levi Strauss de 1972, pouco antes de ingressar na Academia Francesa, a Jean-Jose Marchand. Vai ao ar às 22h40.

Os Dez Mandamentos bateu todos os recordes de audiência na segunda-feira, ao liderar a audiência nas três regiões com maior número de domicílios com TV do País: Grande São Paulo (25 pontos), Rio (25) e Belo Horizonte (22). Foi o início da 10ª praga do Egito no enredo bíblico da Record que, mais uma, vez, causa estrago na audiência da Globo.

Por falar em audiência, o Conexão Repórter bateu nos 10,2 pontos de média no domingo, 1º, coroando uma sucessão de boas médias feitas por Roberto Cabrini no SBT.

Praia do Futuro, filme de Karim Aïnouz estrelado por Wagner Moura, indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim e premiado no Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha, chega à TV no dia 13, às 20h05. Pela HBO.