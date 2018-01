Band volta a exibir vôlei, das quadras à praia Há anos afastada da bola que Luciano do Valle ajudou a levantar no Brasil, a Band volta a apostar no vôlei, devidamente patrocinado. A emissora transmitirá partidas do Mundial de Vôlei de Praia (masculino e feminino), o Grand Slam de Vôlei de Praia (masculino e feminino), a Liga Mundial de Vôlei masculino e o Grand Prix de Vôlei feminino. Téo José, Oliveira Andrade, Carlos Fernando e Ivan Bruno vão se revezar na narração dos mais de 100 jogos programados. Os comentários serão dos ex-jogadores Virna Dias e Marcelo Negrão, que estarão na cobertura da Olimpíada do Rio pela Band. Começa nesta sexta, dia 29, às 14h25, com Brasil X Sérvia pela Liga Mundial. Visita ao Gaudí de Paraisópolis Programa que a Globo exibe aos sábados, das 6h às 8h, o Como Será? mostra na próxima edição o tour com os pontos emblemáticos de Paraisópolis, como a casa de Estevão Conceição, o “Gaudí” do pedaço, reproduzida no Projac para a novela das 7. Tem ainda o Ballet, que hoje atende 300 crianças, e o Fórum Multientidades. Entrelinhas Rodrigo Faro vai retomar o Dança, Gatinho, quadro em que ele faz cover de algum cantor/cantora, com direito a make up e coreografia. O anúncio foi feito durante sua participação no programa de aniversário de Sabrina Sato, gravado ontem, na Record. Menu. O enredo de Verdades Secretas preza pelo rigor da balança que persegue o mundo da moda, mas a festa de lançamento da nova novela das onze da Globo será generosa em calorias. O evento, nesta quinta, na Casa Bossa, no Morumbi, prevê batatinha recheada com gratin de haddock, polenta cremosa com ragu de cordeiro e tiramissu de brigadeiro. A propósito, se há uma região que se sobressairá em Verdades Secretas, trama de Walcyr Carrasco ambientada em São Paulo, é o bairro dos Jardins. A estreia será dia 8. Cinquenta Tons de Cinza estará disponível para locação no Telecine On Demand a partir de 9 de junho, lançamento pensado para aquecer o Dia dos Namorados. Gabriel García Márquez: O Poder da Imaginação, cinebiografia com tensão narrativa de investigação, é título programado para ir ao ar no Discovery na próxima semana, de segunda para terça. Autor do Brado Retumbante, livro em dois volumes, Paulo Markun vai dirigir o documentário sobre a campanha das Diretas, uma produção da Imagemix para o Cine Brasil TV. O Ibope, que normalmente divulga os dados de audiência de TV paga no conjunto das 15 praças onde mensura esses números, passará a distinguir, para seus clientes, o quanto disso equivale a Rio e São Paulo, onde está concentrada a maior parte dos assinantes. Silvio Santos voltou a bater o ibope do Superstar na noite de domingo, agora por 10,9 a 10,5 pontos. Frase: “Estou sabendo que você quer fazer um programa comigo, mas não adianta, que não vai acontecer” Silvio Santos À FILHA PATRÍCIA ABRAVANEL, EM SEU PROGRAMA 18 pontos é a média de audiência do novo Zorra, somando as três edições já exibidas do humorístico reformado – são 2 pontos a mais que a média dos três sábados anteriores