Band saca da gaveta série inédita de 'A Liga'

A Band arrastou para 15 de setembro a final do Masterchef Brasil, com direito a uma edição com mais cenas ao vivo do que a dose inicialmente prevista e links de outras cidades com os familiares dos finalistas. Dali até a estreia do Masterchef Júnior, marcada para 20 de outubro, nas mesmas noites de terça, a emissora sacará da gaveta uma série inédita gravada com a equipe de A Liga. O programa traz à tona um grande mapeamento carcerário pelo Brasil e promete, senão manter a boa audiência do reality de gastronomia, honrar o horário que tem se apresentado como o pico semanal da emissora. A Band guardará ainda na outra safra de episódios inéditos de A Liga, todos gravados no ano passado.

Fazendo doce. No 5º episódio do Bake Off Brasil – Mão na Massa, amanhã, pelo SBT, Ticiana Villas Boas e os jurados Fabrizio Fasano Jr. e Carolina Fiorentino recebem o 1º convidado do reality: o chef Diego Lozano, considerado o melhor chocolateiro do Brasil. No ar às 21h30.

A Globo promove uma hackthon, o que pode ser traduzido como maratona de tecnologia: vai trancafiar 40 geeks na casa do BBB, entre os dias 5 e 6 de setembro. Os participantes serão desafiados a desenvolver uma solução tecnológica relacionada à produção e ao consumo de conteúdo.

Vale tudo: do desenvolvimento de aplicativo a solução de TI. Os candidatos terão 33 horas para finalizar o projeto e apresentá-lo à banca julgadora, que será formada por executivos da área de tecnologia da casa. A ideia é aproveitar o que sair dali.

A maratona não terá transmissão da TV. Felipe Andreolli dará as boas-vindas aos candidatos. As inscrições estão valendo pelo site hackathonglobo e a casa será toda equipada com computadores e gadgets.

Manuela Dias, que escreve seu primeiro trabalho solo para a Globo – uma versão do clássico Ligações Perigosas –, já trabalha no texto de uma outra série para o ano que vem, com direção de José Luiz Villamarim.

Sem conteúdo nacional que baste para a grade de programação, a Cultura põe no ar na segunda episódios inéditos da 7.ª temporada da animação Thomas e Seus Amigos, dentro do Quintal da Cultura. E, no dia 31, estreia lá a 8.ª temporada de Doctor Who.



Hoje tem Dani Calabresa – e segunda-feira, Regina Casé – ao vivo no Estúdio I, da GloboNews, prontas para ampliar as boas gargalhadas de Maria Beltrão.



De volta ao rádio, pela Nacional, no Rio, o comentarista esportivo Cláudio Carsughi estará também na TV Brasil em 2016.



‘Cão das Estrelas’ é quadro novo no programa de Angélica, a partir de sábado, na Globo. Na estreia, a cadelinha Beth mostra sua rotina sob o seu ponto de vista, com uma câmera acoplada na coleira, revelando aos poucos quem é seu dono famoso. Own!

12 milhões de views mensais atingiu o Omelete, graças à grande cobertura da San Diego Comic Con, em julho. A conta fez o canal superar a marca de 172 milhões de views total

“Acho que eu canso de não cansar. Às vezes eu falo ‘Para, chega, minha filha. Fique calada um tempo’”.

Ivete Sangalo NO ‘CALADA NOITE’, TERÇA, 22H30, NO GNT