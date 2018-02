Band refuta o termo 'novelinha'

Uma história de amor permeada por passos de mambo, tango, hip hop, salsa, balé clássico, jazz e sapateado. Esta é a trama de Dance Dance Dance, novela da Band que estréia amanhã, às 20h15, e é inspirada, segundo a emissora, em filmes como Flashdance, Grease e Dirty Dancing. O foco musical e o licenciamento da marca em produtos capazes de seduzir a platéia teen, no entanto, não negam a referência à bem-sucedida receita de High School Musical. Juliana Baroni é Sofia, a protagonista. Moça do interior, de origem russa, ela tem o sonho de se tornar bailarina da Broadway e de encontrar a mãe, que foi para o exterior. Sofia segue então para São Paulo. Vai estudar balé na Fundação Verônica Marques. Na capital, conhece Rafael (Ricardo Martins), por quem se apaixona. Mas ele, filho do empresário Lúcio Pimentel (Eduardo Galvão), não contará com a torcida do pai, que prefere como nora a patricinha Amanda.