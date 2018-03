Band escala Edgard Piccoli para o sábado

A Globo tem Luciano Huck, a Record tem Rodrigo Faro, o SBT tem Raul Gil e a Band terá Edgard Piccoli para defender suas tardes de sábado. Ex-MTV e Multishow, o apresentador está escalado pela rede para comandar auditório próprio num horário em que falta identidade à emissora. O formato mal começou a ganhar definição, mas a concepção já conta com boas ofertas de ideias da Fremantle, produtora com vasto catálogo de propostas para adaptação de quadros na atração. Embora ainda seja associado ao público jovem, Piccoli terá a missão de pilotar um programa dito "para a família", conforme manda a vontade da direção da emissora. Estreia ainda neste semestre.

Espelho

Dadinho em Cidade de Deus e Acerola em Cidade dos Homens, Douglas Silva se emociona com a história de Gabriel, menino da Cidade de Deus que participou do Central da Periferia, em 2006, aos 8 anos, e que agora foi convidado a entrar na equipe de palco do Esquenta, programa sazonal de Regina Casé na Globo. A cena vai ao ar domingo.

350

horas de produção inédita (60% brasileira e 40% dublada) terá o novo canal da Fox, Bem Simples, que deve entrar no line up das operadoras em abril

‘A polícia acredita que a funkeira teve seu momento punk?’ Percival de Souza, na Record, questiona repórter sobre a funkeira Verônica Costa, acusada de agredir o marido

A Origem levaria o Oscar de Melhor Filme e Natalie Portman, o de melhor atriz, se a voz do povo no Twitter fosse a voz da Academia. Mapeamento feito pelo TweetMeter, software brasileiro da E.life, se dispõe a indicar os favoritos à estatueta.

Segundo a E.life, o mapeamento do Twitter para o Oscar vem sendo feito em inglês, em 25 cidades norte-americanas, em tempo real. TNT mostra a festa na íntegra, domingo, a partir das 21h.

Nívea Maria é mais um nome disponível para o rotativo elenco de Insensato Coração. A atriz entra na novela das 9 da Globo como Sueli, amiga de Louise Cardoso e afeita a romances com jovens rapazes.

A Turner abre hoje as inscrições para The Amazing Race, que terá sua 3.ª temporada na América Latina exibida pelo Space. Aos interessados: www.canalspace.tv.

Não só Band e SBT apontam suas câmeras em HD para Salvador: o Terra completa 10 anos de cobertura da folia baiana com a primeira transmissão da festa em alta definição. E na Sapucaí, o portal terá Q.G. no camarote da Brahma.

As aspirações de Thaíde na Band vão além do programa A Liga, que estreia nova temporada dia 22. A Thais Pinheiro, do Estado, o rapper contou que ainda quer ter um programa musical nos moldes de Manos e Minas, programa que apresentou na Cultura.

Com Zico estreando como comentarista, o novo canal Esporte Interativo abocanhou 6,42% de participação na audiência de aparelhos ligados (share) entre homens de 18 a 24 anos, classes ABC, em São Paulo. Em campo, Lyon x Real Madrid.

Rolando Boldrin volta a gravar o bom Sr. Brasil, da Cultura, nesta terça. No Sesc Pompeia, recebe Luiz Melodia, Caju e Castanha, e o paraibano Fúba de Taperoá.