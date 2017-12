Band começa a gravar hoje a 3ª temporada do 'Master Chef Brasil'

Com estreia prevista para 15 de março, o Master Chef Brasil 3 começa a ser gravado hoje, com 75 selecionados para provas com o trio de jurados formado por Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin. A seleção dos finalistas renderá três programas. Só na quarta edição, aí sim, a competição seguirá seu ritmo de mata-mata. Calçada no sucesso de duas temporadas adultas e uma infantil, a Band estenderá agora o reality para 25 edições, o que equivale a quase dois meses a mais no ar. Boa parte dos anunciantes que já estiveram nas temporadas anteriores quer continuar naquelas prateleiras. E a ideia é colar o fim dessa temporada com mais uma safra da versão Junior, em setembro.

Pausa bíblica. Nefertari na novela/filme Os Dez Mandamentos, Camila Rodrigues estará na 2ª temporada da novela da Record, mas fez pausa bíblica para ser uma prostituta na comédia adolescente O Último Virgem, longa-metragem que chega aos cinemas em 31 de março.

Boa notícia a quem deseja ter HBO, mas não alcança o custo dos caros pacotes que carregam seus canais: com 2 horas de duração, o 1.º episódio de Vinyl, grande série de Mick Jagger, Martin Scorsese e Terence Winter, estará disponível para todos os mortais, inclusive não assinantes, na plataforma HBO GO, via web.

A estreia de ‘Vinyl’ também estará aberta a assinantes de TV que não pagam pela HBO, por meio das plataformas que oferecem programação sob demanda, no HBO On Demand. As alternativas estarão valendo já na segunda-feira, poucas horas após a exibição do 1.º episódio pelo canal linear na TV, o que ocorrerá a partir da meia-noite deste domingo, 14.

É a primeira vez que a HBO oferece a degustação de um produto de alto investimento como Vinyl a todos, por meio de seu serviço de streaming. A estratégia sinaliza a meta da marca em lançar no Brasil o HBO GO como serviço solo, independente de operadoras de TV paga – como um Netflix – o que está previsto para este ano.

A Fox retirou da Oi TV todos os seus canais. Faltou acordo sobre o preço pago às emissoras na renovação de contrato.

Bem nesse contexto, a Fox está lançando no Brasil um canal premium só de séries, batizado como FOX+. Começa a valer a partir de hoje, mas ainda está em negociação com as maiores operadoras. Por enquanto, a FOX+ estará apenas na Multiplay e Sumicity.

Spider no cinema: o canal Combate fechou acordo com a rede Cinelive para levar a salas de cinema das principais regiões do Brasil a transmissão da luta que marcará a volta de Anderson Silva ao octógono, em confronto com Michael Bisping pelo UFC. O embate será no próximo dia 27, às 18h.

Até sala vip será promovida pelo Combate, com a presença de celebridades e outros lutadores, em parceria com o UFC. Tudo em tom de grande evento.

35 pontos teve o ‘BBB16’ no Rio, quinta-feira, recorde desta temporada na região. Em São Paulo, o placar foi de 28 pontos, o maior desta rodada já alcançado em uma quinta-feira, na região

"Nunca duvidei da capacidade dela. Muito inteligente, muito competente, mas não passa de uma mulher”

Gibson (JOSÉ DE ABREU), FRASE DE VILÃO, EM ‘A REGRA DO JOGO’, SOBRE ATENA (GIOVANNA ANTONELLI)