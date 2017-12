Band chega à 3ª novela turca, celebrando audiência A afeição da Band por novelas turcas não é nada pessoal. Na próxima segunda-feira, a emissora colocará no ar a 3ª produção do gênero, seguindo a mesma estratégia adotada para a estreia de Fatmagül, que ainda tem mais alguns capítulos até o fim: o enredo que está perto do fim será antecedido, nessa etapa, pela nova trama, Sila – Prisioneira do Amor, que entra no ar às 20h20. O boom de exportações das telenovelas turcas e seu baixo custo chamaram a a atenção do diretor de Conteúdo da Band, Diego Guebel, argentino que já tinha atestado boa aceitação do gênero em seu país. De histórias quase castas, as produções triplicaram a audiência do horário – o que, no caso da Band, significa de 3 a 4 pontos na Grande São Paulo.