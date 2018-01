Band atira para todos os lados

A nova programação da Band só entra no ar em março, mas a emissora já começou a fazer estardalhaço na semana passada. Em grande evento para chamar o mercado publicitário, a rede anunciou as suas novidades. Nova novela, novo jornalístico, programa de humor, de debates e, a estrela da vez: Daniella Cicarelli. A ex-VJ da MTV foi ao evento posar para fotos. E só. Cicarelli não sabe ainda como será seu programa na Band. Em um resumo mais do que breve, explica que irá ao ar aos domingos, e terá público jovem. Na turma dos que têm o que contar está Boris Casoy, que assinou contrato com a rede para comandar um jornalístico na hora do almoço, com direito a espaço para debate. E claro, a Band fisgou Bóris de olho nos debates eleitorais deste ano. Assim que terminar Dance, Dance, Dance, em abril, entra no ar Água na Boca, nova novela da emissora. De Marcos Lazarini, o folhetim promete ser uma espécie de Romeu e Julieta gastronômico. Explicando: dois jovens de famílias que possuem grandes restaurantes, e são inimigas, é claro, se apaixonam. A trama começa a ganhar corpo no próximo mês. Patrícia Maldonado, que deixou o Atualíssima, estréia em abril All You Need Is Love, reality de relacionamento comprado da Endemol. Tem ainda o CQC, Custe O Que Custar, programa de humor ácido que em muito lembra o Pânico. Márcia, Raul Gil e Datena ganham nova embalagem. Já Leão Lobo terá uma nova companheira. Sai Maldonado entra Rosana Hermann no Atualíssima. Tem ainda um novo programa de rodeio e um pacotão de filmes. Nenhum título espetacular, mas alguns valem a pipoca de microondas.