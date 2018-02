Baldwin é destaque em '30 Rock'

Canastrões, quando se assumem assim, às vezes funcionam. Ao menos nas telas. William Shatner, depois de, nos anos 60, interpretar o capitão Kirk em Jornada nas Estrelas, não incrementou em nada o currículo e, mais do que isso, virou uma caricatura. E, quando ninguém imaginava possível, assumiu a canastrice e vem colecionando prêmios como o advogado veterano Danny Crane na comédia Justiça Sem Limites, atualmente em sua terceira temporada, exibida pela Fox. E o mesmo acontece agora com Alec Baldwin em 30 Rock, série em cartaz na Sony, cuja primeira temporada acaba de sair em DVD. Baldwin é de longe o destaque da série, que retrata o cotidiano nos bastidores de um programa semanal de variedades nos Estados Unidos (sim, uma espécie de Saturday Night Live, o que não chega a ser surpresa, afinal os produtores de 30 Rock, assim como parte do elenco,são egressos da atração). Ele interpreta um executivo da indústria de eletrodomésticos que, por conta de fusões de grandes conglomerados industriais, acaba como executivo de uma emissora de televisão, assunto sobre o qual, claro, não entende grande coisa.