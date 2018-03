Baixe trailers de graça no seu iPod A Apple está disponibilizando em seu site trailers de vários filmes para os internautas baixarem gratuitamente e colocarem em seus iPods. No endereço www.apple.com/trailers dá para encontrar pelo menos 60 trailers de lançamentos que vão estrear em breve nos cinemas mundiais como Simpsons - O Filme; Goya Ghost?s, com Javier Bardem e Natalie Portman; e No Country for Old Men, dos irmãos Coen.