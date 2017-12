'Babilônia' só foi submetida a debate em São Paulo Em entrevista muito franca ao jornal O Globo sobre a rejeição a Babilônia, novela que assina com Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, Gilberto Braga disse que se preocupa em agradar à maioria do público. E citou os resultados dos grupos de discussão promovidos em São Paulo como responsáveis pelas várias mudanças operadas na novela. A Globo, no entanto, não promoveu debates sobre a trama em outras regiões do País, o que não permite conhecer eventuais rejeições em outras regiões. A novela teve sutil crescimento no Rio, mas ainda está aquém do patamar esperado pela Globo em todo o País. (Mais informações no blog: cultura.estadao.com.br /blogs/cristina-padiglione/)