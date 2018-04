AXN julho: novas temporadas

O AXN vai estrear, nos dias 14 e 17 de julho, as novas temporadas de Criminal Minds e NCIS, dois dos melhores dramas policiais em cartaz - mas, vale ressalvar, com certa demora. Criminal Minds ganhará até uma maratona de sua 3ª temporada para refrescar a memória do público. O último ano exibido por aqui trouxe a entrada de Joe Mantegna no lugar de Mandy Patinkin, que abandonou a série repentinamente. Além disso, a série terminou com um baita suspense: quem da equipe estava no carro que explodiu no meio de Nova York?

A maratona do 3º ano começará em 20 de junho, a partir das 15 horas, com apresentação de cinco episódios na sequência, e seguem, aos sábados, até o dia 11 de julho.

Entre as novidades da 4ª temporada da série que mostra as investigações de uma equipe especial do FBI, perita em traçar perfis psicológicos para ajudar na caçada a assassinos em série, está o novo corte de cabelo do dr. Reid (Matthew Gray Gubler) e os atos heróicos de Derek (Shemar Moore), que recebe uma proposta de emprego bem longe do QG da turma, em Washington.

Assim como Criminal Minds, NCIS também deixou no ar um suspense ao final de sua 5ª temporada. Será que a equipe de Gibbs (Mark Harmon) será mesmo desfeita? No episódio que abre o 6º ano, outros agentes ocupam as cadeiras de Ziva (Cote de Pablo), McGee (Sean Murray) e DiNozzo (Michael Weatherly), enquanto Gibbs, Abby (Pauley Perrette) e Ducky (David McCollum) enterram a diretora da NCIS, Jenny Shepard (Lauren Holly).

O episódio rende boas risadas com Abby, que tenta, em vão, diminuir as saudades dos ex-colegas e inferniza a vida de Gibbs.