AXN: 'Damages' e 'Dirty Sexy Money'

Até que enfim algumas boas notícias chegam aos fãs de séries: Damages e Dirty Sexy Money chegam ao canal AXN. E, para melhorar, a Sony trará as quartas temporadas de Grey's Anatomy e de Desperate Housewives. Tudo isso no próximo mês. Dirty Sexy Money e Damages estréiam no dia 12, às 20 horas e 21 horas, respectivamente, no AXN. A primeira traz no elenco Peter Krause (ex-Six Feet Under), Donald Sutherland e William Baldwin em um drama familiar que acompanha os negócios, às vezes ilícitos, dos Darlings e as peripécias de seus advogados. O problema é que o novo advogado é ético demais para cuidar dos Darlings. Já em Damages, Glenn Close - vencedora do Globo de Ouro - vive a promotora Patty Hewes, que persegue um dos empresérios mais ricos e influentes dos Estados Unidos. Outra série que entra no AXN é a ficção-científica Afterworld, dia 11, às 21 horas. O canal traz ainda a esperada 8ª temporada de CSI, com o desfecho de Sarah (Jorja Fox), que caiu na armadilha da assassina das miniaturas. Jorja não renovou contrato com CSI e está fora da continuação desta novo ano. Na Sony No canal Sony, Grey's Anatomy volta após o incrível desfecho do 3º ano, com a saída de Issac Washington, o dr. Burke, e a chegada de novos personagens. A 4ª temporada estréia no dia 11, às 22 horas. Já em Wisteria Lane, a falsa gravidez de Bree (Marcia Cross) continua e um terremoto vai abalar o 9º episódio de Desperate Housewives. No ar dia 13, às 21 horas.